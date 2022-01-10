В Украине сократят срок действия «зеленых» COVID-сертификатов

В Украине срок действия COVID-сертификатов сократят до 270 дней, по аналогии с решение, принятым в Европейском Союзе. Об этом заявила заместительница министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Мария Карчевич в эфире телеканала «1+1».



Она рассказала, что в Евросоюзе срок действия «зеленого» сертификата о вакцинации сократится с 365 до 270 дней, то есть до 9 месяцев. Новые правила вступят в силу с 1 февраля.



«Мы готовим такое же решение на уровне украинского законодательства. Оно будет принято ориентировочно на этой неделе. Срок действия сертификатов будет сокращен до девяти месяцев», — сообщила Карчевич.

В Украине начали делать бустерную прививку от COVID-19, после получения которой срок действия сертификата продлевается еще на 270 дней.