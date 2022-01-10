В Киеве началась встреча политических советников Нормандского формата

Вечером 10 января в Киеве началась встреча политических советников лидеров Украины, Германии и Франции. Об этом сообщил в Twitter руководитель Офиса президента Андрей Ермак, который принимает участие во встрече.



«Начали в Киеве встречу с советником канцлера Германии по внешней политике Йенсом Плетнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном», — написал Ермак.



Он выразил уверенность, что «это будет продуктивный диалог».

6 января Эмманюэль Бонн, дипломатический советник французского президента, и Йенс Плетнер, внешнеполитический советник канцлера ФРГ, встретились в Москве заместителем главы Администрации президента РФ Дмитрием Козаком. По итогам переговоров он заявил, что сторонами достигнута договоренность о дальнейших контактах, в том числе и с участием представителей Украины, цель которых — скорейшее завершение конфликта на Донбассе.