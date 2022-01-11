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День на Донбассе начался без обстрелов

11 января 2022, 08:27

День на Донбассе начался без обстрелов

С начала суток 11 января по состоянию на 7:00 нарушений режима прекращения огня на Донбассе со стороны незаконных вооруженных формирований не зафиксировано, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В минувшие сутки сообщалось о двух зафиксированных нарушениях. Так, в сторону Песков боевики открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вчера, 10 января, в ходе выполнения боевого задания на заминированном участке вследствие подрыва погибли двое военнослужащих

В группировке «ДНР» заявили о двух осбтрелах их позиций со стороны ВСУ в районе Горловки и Веселого. В группировке «ЛНР» сообщили об одном обстреле — в районе Молодежного.

Трехсторонняя контактная группа  22 декабря 2021 года, договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе. Однако обстрелы не прекратились, хоть их количество и уменьшилось.

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