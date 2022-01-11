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«ЛНР»: Еще 12 умерших от COVID-19

11 января 2022, 09:33

«ЛНР»: Еще 12 умерших от COVID-19

По состоянию на утро 11 января в отдельных районах Луганской области выявили новых 69 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ЛНР».

Кроме того, 59 человек выписаны после выздоровления, 12 заболевших ранее умерли от осложнений.

За все время пандемии «ЛНР» подтверждает 21 693 заболевших COVID-19. Из этого числа 18 293 пациента выздоровели, а 3 101 человек умерли.
 
Из-за праздников и выходных «ЛНР» не вносила данные в коронавирусную статистику четыре дня.

У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.

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