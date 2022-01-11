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Более 60 организаторам «референдума» на Луганщине сообщили о подозрении за год

11 января 2022, 11:58

Более 60 организаторам «референдума» на Луганщине сообщили о подозрении за год

За минувший год сотрудники СБУ сообщили о подозрении более 60 организаторам антиконституционного «референдума» 2014 года в Луганской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, по материалам спецслужбы 40 злоумышленников предстали перед судом. Среди них — лица, возглавившие в 2014 году «избирательные участки», и агитаторы.

Выполняя задания от своих «кураторов», они вели активную подрывную деятельность на востоке страны, подчеркнули в СБУ. С этой целью ними был организован и проведен псевдореферендум на территории Луганской области.

Путем этого фейкового мероприятия злоумышленники намеревались «легитимизировать» незаконные вооруженные формирования «ЛНР» и нарушить территориальную целостность государства, подчеркивается в сообщении.

Также в начале этого года следователями СБУ было сообщено о подозрении еще одной соратнице боевиков. В ходе следствия было установлено, что в 2014-м главы группировок назначили ее «председателем избирательной комиссии» для проведения «референдума» в Счастьенском районе.

В настоящее время продолжается досудебное расследование по части 2 статьи 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности других лиц, которые имеют отношение к преступлениям против госбезопасности Украины.

Мероприятия по раскрытию и документированию правонарушений проведены сотрудниками ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях при процессуальном руководстве прокуратуры.

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