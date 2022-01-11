На Донбассе за сутки — более 400 заболевших и 10 умерших от COVID-19

За сутки, 10 января, на подконтрольной властям территории Донецкой области зафиксировано 288 случаев заболевания COVID-19, в Луганской области — 151 случай. Об этом сообщается в сводках местных облгосадминистраций.



Вследствие осложнений от заболевания ковидом на Донетчине скончались еще 7 человек, на Луганщине — трое.



С начала пандемии в Донецкой области коронавирусом инфицировались 169 334 человека (161 767 пациентов выздоровели, 5188 — умерли), в Луганской области заболели 60 329 человек (57 053 пациентов выздоровели, 2227 — умерли).