«ДНР»: Почти 300 заболевших ковидом за сутки

В отдельных районах Донецкой области за сутки коронавирус выявили у 291 человека. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ДНР».



С последнего дня опубликования ковид-статистики «ДНР», с 7 января, в ОРДО зафиксировали 15 летальных случаев.



С начала пандемии «ДНР» подтверждает 119 542 случая инфицирования коронавирусом. Из них 108 138 человек выздоровели, летальных случаев — 9342.



Продолжают болеть 2 062 пациента.



Кроме того, за сутки выявлено 61 случай пневмоний. Из них госпитализировано 40 человек. Всего на лечении находится 706 пациентов с пневмониями, из них 533 на кислородной поддержке (+20 за сутки).



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.