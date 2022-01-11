Дело похитителей жителя Славянска передано в суд

Правоохранители Славянска завершили досудебное расследование в отношении группы похитителей человека. Об этом сообщает Краматорское районное управление полиции Донецкой области.



О похищении жителя села Александровка под Славянском полиции стало известно 24 ноября прошлого года от его жены. По словам женщины, неизвестными лицами был похищен ее муж, за освобождение которого ей нужно отдать крупную сумму денег.



В ходе следствия выяснилось, что злоумышленники за освобождение похищенного мужчины требовали 5 тысяч долларов. При передаче выкупа в Святогорске участники преступления были задержаны, а теперь предстанут перед судом.