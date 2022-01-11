На Донетчине произошел взрыв газа в 9-этажном доме

В Дружковке в 9-этажном доме взорвался газ и произошел пожар. Обошлось без пострадавших, сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области.
Как уточняется, информация о взрыве поступила 10 января в 17:41.
Когда спасатели прибыли на место, было установлено, что в квартире на 9-м этаже произошел взрыв (предварительно газовоздушной смеси), горят мебель и вещи. Несущие конструкции дома были не повреждены.
Спасатели вывели из задымленной квартиры одного человека и передали работникам скорой медицинской помощи.
В 18:20 того же дня пожар был ликвидирован, добавили в областном управлении ГСЧС.
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