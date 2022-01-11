Экс-сотрудника СБУ, который перешел на сторону «ДНР», приговорили к 10 годам тюрьмы

Шевченковский районный суд Черновцов заочно приговорил к 10 годам лишения свободы экс-сотрудника Службы безопасности Украины за участие в группировке «ДНР». Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



По данным спецслужбы, уроженец временно оккупированного Донецка в июле 2014 добровольно присоединился к «министерству государственной безопасности ДНР» в Макеевке. Мужчина вел подрывную деятельность, направленную на противодействие ВСУ, СБУ и другим формированиям, вовлеченным в АТО и ООС. Также он занимался поиском новых работников «МГБ ДНР» и вербовкой гражданского населения.



«Одной из особенностей "службы" осужденного было преследование местных жителей за содействие правоохранительным и другим государственным органам Украины», — говорится в сообщении.



Мужчину признали виновным в ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) УК.



Сейчас осужденный скрывается на временно неподконтрольной украинским властям территории Донецкой области, он объявлен в розыск.