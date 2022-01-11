С 16 января печатные СМИ в Украине должны выходить на государственном языке

16 января вступает в силу статья 25 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». С этого дня всеукраинские и региональные печатные СМИ должны издаваться на украинском языке.



Согласно закону, печатные СМИ могут выходить и на других языках при условии, что одновременно с соответствующим тиражом издания на иностранном языке выходит тираж этого издания на украинском языке.



Все языковые версии должны издаваться под одинаковым названием, соответствовать друг другу по содержанию, объему и способу печати, а их выпуски должны иметь одинаковую нумерацию порядковых номеров и выходить в один день.



Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь отметил, что об этой норме закона все печатные медиа общегосударственного и регионального уровня предупредили заранее.



«Надеюсь, что никаких сюрпризов не будет и все будут неукоснительно соблюдать закон и, самое главное, обеспечивать право граждан на получение информации и услуг на государственном языке», — подчеркнул Креминь.



Согласно данным Книжной палаты Украины, в 2021 году было 217 газет и 107 журналов общеукраинского и регионального уровня, которые не имели украиноязычной версии.