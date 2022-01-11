Для восстановления жилья в прифронтовом Невельском ждут режим «тишины»

В прифронтовом поселке Невельское на Донетчине не могут начать работы по восстановлению разрушенного обстрелами жилья из-за отсутствия гарантий безопасности. Об этом сказал на брифинге заместитель директора департамента по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы Донецкой облгосадминистрации Павел Челпых.



По его словам, стройматериалы завезли в Невельское еще в конце прошлого года, но восстановительные работы так и не были начаты.



Представитель ОГА отметил, что с 1 апреля запланировано продолжение восстановительных работ в прифронтовой зоне, и предварительно этот вопрос был отработан с ГСЧС и с органами местного самоуправления.



«Будет задействовано около 120 человек от ГСЧС и коммунальные бригады для восстановления. То есть с 1 апреля мы планируем, но опять же, при наличии режима "тишины", которого сейчас нет», — подчеркнул Челпых.



Он добавил, что если режим «тишины» будет предоставлен раньше, работы по восстановлению начнут незамедлительно.



«Как только предоставляется режим "тишины", областное управление ГСЧС готово не ждать 1 апреля, они готовы дать личный состав», — сказал представитель ОГА.