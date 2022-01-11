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На Донетчине расследуют обстоятельства подрыва двух военных

11 января 2022, 16:53

На Донетчине расследуют обстоятельства подрыва двух военных

В Донецкой области правоохранители расследуют обстоятельства гибели двух военнослужащих Объединенных сил, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По предварительной информации, военные погибли 10 января во время работ по восстановлению минно-взрывных заграждений на подконтрольной Украине территории вблизи населенного пункта Крутая Балка в Донецкой области. Причиной смерти стал подрыв на неизвестном взрывном устройстве.

«Уголовное производство начато по факту небрежного отношения военного должностного лица к службе, что повлекло за собой тяжкие последствия, совершенного в условиях особого периода (ч. 3 ст. 425 УК Украины)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время на месте происшествия работают прокуроры Донецкой спецпрокуратуры в военной и оборонной сфере Объединенных сил, следственно-оперативная группа, эксперты и специалисты взрывотехнической службы ГУ Нацполиции в Донецкой области.

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