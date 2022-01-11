В Донецкой ОГА все еще не видят возможности провести выборы в 10 громадах

Ситуация с безопасностью пока не позволяет провести выборы в 10 громадах Донецкой области. К такому выводу пришли в Донецкой облгосадминистрации по итогам сегодняшнего совещания с силовиками.



Как сообщает пресс-служба ОГА, участие в совещании приняли председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко, и.о. председателя Луганской облгосадминистрации Алексей Смирнов, заместитель Командующего объединенных сил Анатолий Шевченко, руководство Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях и Главных управлений Нацполиции двух областей.



В конце декабря Центральная избирательная комиссия в очередной раз обратилась в Донецкую ОГА с просьбой предоставить оценку возможности организации подготовки и проведения первых выборов в громадах, где выборы до сих пор не состоялись по причинам безопасности. На Донетчине это 10 громад.



«Участие в местных выборах — это конституционное право граждан Украины, но в настоящее время на отдельных территориях Донецкой области ситуация безопасности обострена, поэтому подходить к вопросу проведения выборов необходимо очень взвешенно», — отметил в ходе совещания Павел Кириленко.



По информации ОГА, для возможного проведения первых местных выборов рассматривалась дата 27 марта 2022 года.



«Согласно оперативной информации соответствующих служб и органов, в сложившейся ситуации невозможно обеспечить безопасность избирателей по всей линии разграничения. Копия протокола рабочего совещания будет направлена в Центральную избирательную комиссию, которая будет принимать окончательное решение о проведении выборов», — резюмировали в ОГА.

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