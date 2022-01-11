Зеленский обсудил с Трюдо ситуацию на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора обсудил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо ситуацию на Донбассе. Об этом сообщается в Twitter главы государства.



Также речь шла о требованиях компенсаций семьям жертв крушения самолета МАУ в Иране.



«Поговорил по телефону с Джастином Трюдо. Проинформировал о ситуации с безопасностью на Донбассе. Обменялись видением международных усилий для деэскалации. Обсудили возможность продолжения миссии UNIFIER и договорились вместе добиваться справедливой компенсации семьям жертв катастрофы PS752», — говорится в сообщении.

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