Более 400 пациентов с ковидом в Донецкой области нуждаются в кислородной поддержке

Более 30 больных коронавирусом находятся на искусственной вентиляции легких в медицинских учреждениях Донецкой области. Об этом рассказал представитель департамента здравоохранения Донецкой областной госадминистрации Александр Педенко во время брифинга 11 января.



«В учреждениях, определенных для лечения больных COVID-19, находятся 199 человек с подозрением на COVID-19 и 519 – с подтвержденным диагнозом. В стационаре 18 детей. Количество лиц, нуждающихся в кислородной поддержке – 408. На аппаратах искусственной вентиляции легких находится 32 человека», – сказал Александр Педенко.



Сейчас на подконтрольной территории Донецкой области полную иммунизацию от ковида имеют почти 31% взрослого населения.