В Мариуполе новогодние елки будут перерабатывать в топливо для котельных

В Мариуполе городские власти выделили места для сбора елок и сосен после зимних праздников. Деревья будут собирать для переработки в щепу, сообщает пресс-служба горсовета.



После переработки топливо передадут в котельные для использования в качестве альтернативного источника тепловой энергии.



Всего в городе согласовали 67 мест сбора с комитетами самоорганизации населения, ОСМД и управляющими компаниями.



«Локации есть в каждом районе. Они будут обозначены специальными табличками, и действовать неограниченное время. Коммунальные службы будут периодически проверять места и вывозить елки по мере их накопления», — пояснил директор департамента по вопросам управления предприятиями по благоустройству Игорь Бабек.



Кроме того, елки можно выносить на площадки рядом с мусорными контейнерами. Коммунальные предприятия «Коммунальник» и «Зеленстрой» будут забирать хвойные и отправлять на переработку.



Перечень мест сбора елок можно посмотреть на сайте горсовета.

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