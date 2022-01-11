По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 11 января

Ситуация с распространением COVID-19

На подконтрольной властям территории Донецкой области зафиксировано 288 случаев заболевания COVID-19, в Луганской области — 151 случай. Вследствие осложнений от заболевания ковидом на Донетчине скончались еще 7 человек, на Луганщине — трое. С начала пандемии в Донецкой области коронавирусом инфицировались 169 334 человека (161 767 пациентов выздоровели, 5188 — умерли), в Луганской области заболели 60 329 человек (57 053 пациентов выздоровели, 2227 — умерли).



В отдельных районах Донецкой области коронавирус выявили еще у 291 человека. С последнего дня опубликования ковид-статистики «ДНР», с 7 января, в ОРДО зафиксировали 15 летальных случаев. С начала пандемии группировка «ДНР» подтверждает 119 542 случая инфицирования: 108 138 человек выздоровели, летальных случаев — 9342.



В отдельных районах Луганской области выявили новых 69 случаев инфицирования, 12 заболевших ранее умерли от осложнений. За все время пандемии группировка «ЛНР» признает 21 693 заболевши: 18 293 пациента выздоровели, а 3 101 — умерли.



Политика



Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора обсудил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо ситуацию на Донбассе.



Руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Киеве встретился с советником канцлера Германии по вопросам внешней политики Йенсом Плэтнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном. Стороны договорились продолжить поддерживать контакты с целью «согласования модальностей» организации следующего саммита лидеров стран Нормандского формата.



Экономика



Новым управляющим Алчевского металлургического комбината (АМК), расположенного на оккупированной территории, стал россиянин Дмитрий Покровский. До перехода на АМК Покровский являлся генеральным директором ООО «ОМЗ-Спецсталь». Базирующееся в Санкт-Петербурге предприятие специализируется на производстве металлургических заготовок для различных отраслей промышленности. «ОМЗ-Спецсталь» входит в группу «ОМЗ», которую контролирует «Газпромбанк».



Общество



Подконтрольный «ДНР» канал «Оплот» показал отрывок допроса одной из заложниц боевиков Натальи Шило, которую удерживают в плену с лета 2021 года. Женщина заявила, что не считает себя «шпионкой», в чем ее обвиняет «ДНР». «Шпионажем» в группировке сочли публикации женщины в социальных сетях — о том, как живут местные жители, сколько зарабатывают, какая военная техника передвигается по улицам города.



С сайта Кировского райсуда Ростова-на-Дону (РФ) исчез вердикт суда по делу о коррупции, в котором косвенно подтверждается присутствие российских военнослужащих на Донбассе. Вместе с этим решением пропали еще 20 приговоров. В суде заявили, что причиной стал «технический сбой», хотя резонансный приговор отсутствует на сайте судебной инстанции с середины декабря 2021 года. Тогда в комментарии «Новостям Донбасса» это объяснили проведением «технических работ».



Шевченковский районный суд Киева продлил на месяц арест бывшего коменданта донецкой тюрьмы «Изоляция» Дениса Куликовского. Он был задержан в Киеве в ноябре 2021 года сотрудниками СБУ.



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