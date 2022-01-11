Залужный: Будем защищать нашу землю до последней капли крови

Украинские вооруженные силы уже давно находятся в боевой готовности к отражению российской агрессии и защите «до последней капли крови». Об этом заявил главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный в интервью Sky News.



«Наши вооруженные силы уже восемь лет воюют. Они ведут боевые действия в Донецкой и Луганской областях и готовы вести их в других регионах... Я хочу успокоить людей, чтобы они спокойно спали в своем доме», — сказал Залужный.



«Также могу добавить, что мы вообще ни на кого не собираемся нападать. Но мы будем защищать нашу землю до последней капли крови», — подчеркнул главком ВСУ.



На вопрос о том, будут ли в состоянии украинские вооруженные силы, насчитывающие около 260 000 военнослужащих, противостоять крупномасштабному российскому вторжению, он ответил утвердительно.



«Мы отражаем наступление с 2014 года. Конечно, будем», — сказал командующий.



Залужный отметил, что украинские военные намного лучше оснащены, обучены и подготовлены, чем восемь лет назад.



При этом командующий дал понять, что он знает, что Украине придется столкнуться с возможными дальнейшими военными действиями России без перспективы того, что силы НАТО вступят в бой вместе с ВСУ.