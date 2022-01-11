В Госдепартаменте США рассказали о дальнейших планах в переговорах с РФ

Первый раунд переговоров по вопросам безопасности между США и РФ прошел в формате обмена мнениями. США готовы продолжить их с Россией, заявила заместительница госсекретаря США Виктория Нуланд.



«Мы открыты и поддерживаем продолжение разговора, если мы хотим добиться реального прогресса», – сказала она на брифинге 11 января.



Совет Россия-НАТО 12 января должен показать, можно ли по дипломатическим путям договориться с Москвой о деэскалации ситуации вокруг Украины. Об этом заявила посол США в НАТО Джуллиана Смит во время общения с журналистами в Брюсселе. По ее словам, НАТО не намерен откатываться к границам 1997 года и не будет никаких переговоров относительно гарантий не принимать Украину или другие страны.



«Когда мы говорим с союзниками, всем становится ясно, что никто не намерен откатываться назад во времени в совершенно иную эпоху, к совершенно другому альянсу, который был меньше и оставлял гораздо меньший след в истории. Мы должны соответствовать современному миру», – заявила Смит, отвечая на заявление замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о том, что НАТО пора «собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года».

Ранее министерство иностранных дел России опубликовало собственные проекты договоров с США и НАТО, которые касаются обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО.



В частности, Россия предполагает отказ НАТО от расширения, включая присоединение Украины, ведения военной деятельности на территории стран Восточной Европы.



В МИД Украины критично высказались о российской инициативе.



10 января в Женеве состоялись первые российско-американские переговоры по вопросам безопасности. По итогам переговоров замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что стороны не достигли прогресса в вопросе нерасширения НАТО. В свою очередь первая заместительница госсекретаря США Уэнди Шерман по итогам переговоров сказала, что американская сторона не согласна с ограничением на прием новых стран в НАТО.



