Нуланд: США пытаются замедлить запуск «Северного потока-2»

Соединенные штаты Америки работают с Германией и Европейским Союзом над тем, чтобы отсрочить запуск «Северного потока-2». Газопровод могут остановить в случае прямой агрессии со стороны Российской Федерации против Украины.



Об этом пишет «РБК-Украина» со ссылкой на слова заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.



«Мы сейчас сотрудничаем с Германией, которая сотрудничает с ЕС, над тем, чтобы задержать запуск "Северного потока-2", а также остановить, если Россия прибегнет к агрессии», – заявила Нуланд.



Она отметила, что события в конгрессе США не могут повлиять на «Северный поток-2».



Ранее представитель госдепа Нед Прайс заявил, что США выступают против реализации проекта «Северный поток-2», однако введение в настоящее время санкций против газопровода ослабит единство Соединенных Штатов и Европы и при этом не станет сдерживающим Россию фактором в ее политике в отношении Украины.



Сделкой Германии и США по «Северному потоку-2» предусмотрен ряд жестких санкций в отношении Москвы, если Кремль решится пойти на агрессию против Украины либо будет применять голубое топливо в качестве политического оружия.