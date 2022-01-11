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Нуланд: США пытаются замедлить запуск «Северного потока-2»

11 января 2022, 23:46

Нуланд: США пытаются замедлить запуск «Северного потока-2»

Соединенные штаты Америки работают с Германией и Европейским Союзом над тем, чтобы отсрочить запуск «Северного потока-2». Газопровод могут остановить в случае прямой агрессии со стороны Российской Федерации против Украины.

Об этом пишет «РБК-Украина» со ссылкой на слова заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.

«Мы сейчас сотрудничаем с Германией, которая сотрудничает с ЕС, над тем, чтобы задержать запуск "Северного потока-2", а также остановить, если Россия прибегнет к агрессии», – заявила Нуланд.

Она отметила, что события в конгрессе США не могут повлиять на «Северный поток-2».

Ранее представитель госдепа Нед Прайс заявил, что США выступают против реализации проекта «Северный поток-2», однако введение в настоящее время санкций против газопровода ослабит единство Соединенных Штатов и Европы и при этом не станет сдерживающим Россию фактором в ее политике в отношении Украины.

Сделкой Германии и США по «Северному потоку-2» предусмотрен ряд жестких санкций в отношении Москвы, если Кремль решится пойти на агрессию против Украины либо будет применять голубое топливо в качестве политического оружия.

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