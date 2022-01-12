«ДНР»: Ковидом заболели еще 265 человек

В отдельных районах Донецкой области за сутки коронавирус выявили у 265 человек. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ДНР». От осложнений, вызванных вирусом, умерли 5 человек.



С начала пандемии «ДНР» подтверждает 119 807 случаев инфицирования коронавирусом. Из них 108 412 человек выздоровели, летальных случаев — 9347.



Продолжают болеть 2048 пациентов.



Кроме того, за сутки выявлено 61 случай пневмоний, как днем ранее. Из них госпитализированы 47 человек. Всего на лечении находится 692 пациента с пневмониями, из них 559 на кислородной поддержке (+20 за сутки).



У правительства Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.