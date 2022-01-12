Денисова сообщила, сколько украинцев преследует РФ по политическим и религиозным мотивам

Россия преследует 130 граждан Украины по политически-религиозным мотивированным обвинениям. Причем 121 из них находятся в заключении.



Об этом сообщила уполномоченная по правам человека Людмила Денисова.



«Сейчас РФ по политически-религиозным мотивированным обвинениям преследует 130 граждан Украины, из которых 121 находится в заключении, включая двух женщин (15 — во временно оккупированном Крыму, 106 — на территории РФ) и 9 человек лишены права на свободу передвижения», — рассказала омбудсвумен.



Она уточнила, что 76 украинских граждан уже осуждены на длительные сроки, остальные – 45 человек находятся под судом и следствием.



По словам Денисовой, среди заключенных есть многодетные родители, люди с серьезными заболеваниями, правозащитники и общественные журналисты.



Она отметила, что в семьях украинских политзаключенных Кремля без родительской опеки остались 207 детей.

Ранее Денисова обратилась с просьбой к руководству Международного комитета Красного Креста, чтобы в срочном порядке посетить Елену и Владислава Зайцевых, удерживаемых около трех лет в плену боевиками группировки «ДНР».