На Луганщине за сутки выявили 112 заболевших COVID-19

В Луганской области за прошлые сутки лабораторно подтверждено 112 новых случаев COVID-19, сообщает пресс-служба облгосадминистрации.



При этом за сутки выздоровели 108 человек, новых летальных случаев не зафиксировано.



За все время пандемии диагноз COVID-19 установлен у 60 441 жителя области. Из них выздоровели — 57 161 человек, умерли — 2 227 пациентов.



В данное время уровень заболеваемости в области на 100 тысяч населения составляет 120 (при пороговом уровне — 75), уровень госпитализации — 21,7 (при пороговом уровне — 60).

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