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Цифровизация–2022: В «Дії» станут доступны новые услуги для переселенцев

12 января 2022, 14:05

Цифровизация–2022: В «Дії» станут доступны новые услуги для переселенцев

В 2022 году в Украине станет больше доступных государственных услуг в онлайн-формате, в том числе для внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства в среду.

«До конца 2022 года планируют увеличить до 130 количество доступных услуг в "Дії", в частности, налоговые услуги и услуги для внутренне перемещенных лиц. Запускаем по всей стране изменение места регистрации онлайн, работаем над запуском пенсионных удостоверений в "Дії", удостоверений участников боевых действий, и еще целый ряд интересных новинок, которые будут в "Дії"», — сказал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что цифровизация будет оставаться сквозной реформой в 2022 году.

«Она будет касаться разных сфер — от новых государственных электронных услуг до диджитализации медицины и социальной сферы. Кроме того, в этот блок входит и развитие цифровой экономики и упрощение ведения бизнеса в Украине», — добавил премьер-министр.

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