Кабмин ограничил наценку на «социальные» продукты до конца карантина

Кабинет министров внес ряд продуктов в список товаров с ограниченной наценкой в 10% при розничной торговле. Соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании правительства.



Так, на период действия карантина из-за COVID-19 госрегулирование цен будет распространяться на такие продукты питания:

гречневая крупа;

сахар-песок;

пшеничная мука высшего сорта;

макароны отечественного производства;

молоко пастеризованное жирностью 2.5% (в пленке);

масло подсолнечное;

яйца куриные категории С1;

куриная тушка;

сливочное масло жирностью 72,5%.

Введены ограничения означают, что розничная надбавка при продаже не может превышать 10% от их оптовой отпускной цены.



В декабре 2021 года Кабмин уже запретил устанавливать аналогичную розничную наценку свыше 10% на хлеб ржано-пшеничный и батон.