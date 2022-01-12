Кабмин ограничил наценку на «социальные» продукты до конца карантина

Кабинет министров внес ряд продуктов в список товаров с ограниченной наценкой в 10% при розничной торговле. Соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании правительства.
Так, на период действия карантина из-за COVID-19 госрегулирование цен будет распространяться на такие продукты питания:
Введены ограничения означают, что розничная надбавка при продаже не может превышать 10% от их оптовой отпускной цены.
В декабре 2021 года Кабмин уже запретил устанавливать аналогичную розничную наценку свыше 10% на хлеб ржано-пшеничный и батон.