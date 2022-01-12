В Германии заявили, что вступление Украины в НАТО сейчас не рассматривается

На сегодня вопрос вступления Украины в НАТО не рассматривается. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хеберштрайт, передает «РБК-Украина».



Однако он уточнил, что у каждой страны есть право решать вступать в Альянс или нет.



По словам Хеберштрайта, согласно основным принципам международного права, которые все так же действуют и не подлежат обсуждению, у каждой страны есть «право самостоятельно решать, к какому союзу ей принадлежать».



«Хочу ясно указать, что в настоящий момент вопрос вступления Украины в НАТО не обсуждается», — подчеркнул он.

Группа сенаторов-республиканцев в Конгрессе США работает над законопроектом, который, в случае его принятия, позволит объявить Украину страной «НАТО-плюс». Они считают, что благодаря такому статусу можно будет увеличить размеры финансирования военной летальной помощи Украине. Кроме того, политики намерены выступить с инициативой проверки целесообразности объявления РФ государством-спонсором терроризма.