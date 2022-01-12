Ипотека под 3%: Отобраны еще 150 переселенцев-победителей программы

Сегодня, 12 января, состоялся очередной отбор победителей в рамках программы льготного кредитования жилья для переселенцев при поддержке правительства Германии.



Как сообщает пресс-служба министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству отобрал еще 150 человек из числа зарегистрированных кандидатов.



Для отбора использовалось программное обеспечение RandomPicker.



Список победителей можно посмотреть здесь .



В Минреинтеграции напомнили, что не позднее следующего рабочего дня региональные управления Госмолодежьжилья сообщат победителям о необходимости представления пакета документов.



Прием заявлений для включения в реестр будет возобновлен с 13 января. Заявления подаются через портал «Дія».



Подробная информация о том, как оформить кредит — по ссылке.

Программа реализуется за счет 25,5 миллионов евро от немецкого государственного банка развития KfW. По условиям проекта «Жилые помещения для внутренне перемещенных лиц» кредиты ВПЛ предоставляются на срок до 20 лет под 3% годовых, исходя из нормативной площади жилья (21 кв. м общей площади на человека и дополнительно 10,5 кв. м на семью).