В Донецке задержали 18 подростков, которые собрались подраться

В так называемой полиции «ДНР» заявили о том, что предотвратили массовую драку подростков в Донецке. Сообщается, что о подготовке драки «правоохранители» узнали из соцсетей.



В Пролетарском районе задержали 18 подростков возрастом от 14 до 18 лет, «которые собирались выяснять отношения с применением физической силы».



«С нарушителями были проведены профилактические беседы о недопущении подобных ситуаций впредь, родители несовершеннолетних дебоширов привлечены к ответственности по ст. 184 КоАП (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей)», - заявили в группировке.