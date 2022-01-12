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Лисичанскому полицейскому объявлено о подозрении в совершении смертельного ДТП

12 января 2022, 17:05

Лисичанскому полицейскому объявлено о подозрении в совершении смертельного ДТП

Последствия смертельного ДТП. Фото: пресс-служба прокуратуры Луганской области Последствия смертельного ДТП. Фото: пресс-служба прокуратуры Луганской области

Сотруднику Лисичанского городского отдела Управления полиции охраны в Луганской области объявлено о подозрении в совершении ДТП, которое привело к смерти человека. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Следователи установили, что в январе 2021 года во внеслужебное время правоохранитель ехал в Лисичанске на своем автомобиле по автодороге с односторонним движением и превысил скорость.

Во время обгона другого автомобиля, мужчина не сбросил скорость. В результате он наехал на 82-летнюю женщину, которая шла по левому краю дороги в попутном направлении.

Пенсионерка скончалась на месте происшествия от полученных травм.

Последствия смертельного ДТП. Фото: пресс-служба прокуратуры Луганской области

Правоохранителю инкриминировано нарушение правил безопасности дорожного движения, которое повлекло за собой смерть потерпевшего (часть 2 статьи 286 УК Украины).

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