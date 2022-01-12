ООС: Боевики обстреляли украинских военных вблизи Причепиловки

С начала суток боевики на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Вблизи Причепиловки незаконные вооруженные формирования совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов.



Потерь среди украинских военных нет.



«Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрел», — добавили в штабе.

Читайте также: Во вторник при обстреле на Луганщине погиб военный