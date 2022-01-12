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Программу энергоэффективности для прифронтовых громад продлили на 2022 год

12 января 2022, 17:57

Программу энергоэффективности для прифронтовых громад продлили на 2022 год

Кабинет министров на своем заседании 12 января продлил программу энергоэффективности для территориальных громад, граничащих с временно оккупированными территориями Украины, на 2022 год. Об этом сообщает пресс-служба министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Кроме того, теперь, кроме подконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, программа будет действовать и в Херсонской области, граничащей с временно оккупированной Автономной Республикой Крым.

«Благодаря распоряжению правительства, на протяжении 2022 года будет продолжаться внедрение новейших энергоэффективных технологий на объектах социальной инфраструктуры и в сервисных зонах контрольных пунктов въезда-выезда. Это позволит частично обеспечить громады источником автономного электропитания и уменьшить их энергозависимость, будет способствовать созданию новых рабочих мест, создаст условия для восстановления благосостояния и развития территориальных громад», — отметили в Минреинтеграции.

Программа, в частности, предусматривает:

  • установку малых солнечных электростанций на крышах зданий и сооружений;
  • обустройство на базе фотоэлектрических модулей освещения пешеходных переходов и мест общего использования;
  • обеспечение электрическими транспортными средствами перевозки пассажиров.

Данный проект реализуют совместно министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины и НАК «Нафтогаз Украины».

В 2021 году для реализации социальной благотворительной программы было определено 64 объекта (детские сады, больницы, остановки и т.д.), из которых 32 объекта расположены в Луганской и 32 — в Донецкой областях. В рамках этого же проекта в декабре 2021 года в Донецкой и Луганской областях установили 11 «умных» остановок общественного транспорта.

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