Некоторые предложения РФ неприемлемы, по другим диалог возможен — Госдеп

США согласны на дальнейшие контакты с РФ, но некоторые из предложений Москвы являются неприемлемыми для Вашингтона, по другим возможен диалог, заявила в среду первый заместитель госсударственного секретаря США Уэнди Шерман. Об этом передает «Интерфакс-Украина».



«Мы сказали россиянам: некоторые вещи, которые вы представляете на рассмотрение, изначально обречены на провал. Мы не согласимся с тем, что НАТО не может расширяться дальше, мы не согласимся вернуться к 1997 году (к границам НАТО 1997 года). Мы не согласимся, что все, что есть в Европе, должно уйти из Европы. Но есть многое, где мы можем работать вместе», — сказала Шерман на пресс-брифинге по итогам заседания Совета НАТО-Россия в Брюсселе в среду.



В частности, она упомянула снижение риска конфликтов и режим контроля над вооружениями. «Мы сказали российской делегации, что мы готовы обсуждать эти идеи более детально в любое время», — добавила замгоссекретаря.



При этом она отметила, что США и их союзники по НАТО солидарны в ответе на некоторые основные российские предложения, «которые просто изначально не имеют шансов на успех». «Вместе США и наши союзники по НАТО ясно заявили: мы не захлопнем двери политики открытых дверей НАТО — политики, которая всегда была центральной для альянса НАТО, как оборонного альянса», — сказала Шерман.



Она подчеркнула, что это является суверенным правом страны — прийти к НАТО и заявить о желании присоединиться к Альянсу.



Замгоссекретаря добавила, что США готовы к новым контактам с РФ.



Она пообещала, что Вашингтон проанализирует контакты с РФ, состоявшиеся на этой неделе. По словам Шерман, США при этом будут координироваться и делиться выводами с партнерами по НАТО, с ОБСЕ.