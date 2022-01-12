На Луганщине задержали патрульного, торговавшего амфетамином

Задержание подозреваемого. Фото: пресс-служба прокуратуры Луганской области

Правоохранители Луганской области разоблачили сотрудника Управления патрульной полиции, который занимался сбытом психотропного вещества, а также задержали соучастников наркоторговли. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.



Как выяснилось в ходе следствия, 27-летним полицейским с 44-летним жителем Рубежного была организована схема сбыта амфетамина на территории области. Патрульный покупал у наркоторговца психотропное вещество, после чего продавал его жителям региона с целью незаконного обогащения.



Вчера, 11 января, во время очередного сбыта наркотиков правоохранитель с сообщником были задержаны в Рубежном.



В ходе обыска в доме 44-летнего мужчины были обнаружены и изъяты наркотики и психотропные вещества, а также деньги, которые были получены в результате преступной деятельности.



Задержанным сообщено о подозрении. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.



За данное преступление по части 2 статьи 307 УК Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.