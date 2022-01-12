В США обнародуют проект санкций против России на случай ее вторжения в Украину — СМИ

Сенаторы от Демократической партии США подготовили проект санкций против России, если она решится на вторжение в Украину. Законопроект планируют обнародовать и вынести на голосование в ближайшее время, пишет The Washington Post.



Издание сообщает, что глава сенатского комитета по международным отношениям Роберт Менендес представит свой законопроект о санкциях против России.



В своем заявлении в среду Менендес сказал, что санкции, изложенные в его законопроекте, «абсолютно ясно дают понять, что Сенат США не будет бездействовать, когда Кремль угрожает повторным вторжением в Украину».



Менендес подчеркнул, что законопроект посылает России четкий сигнал: «Путину не нужно обрушивать всю свою экономику и ему не нужно жертвовать жизнями своего народа в тщетной попытке переписать карту Европы».



Проект документа, который есть в распоряжении The Washington Post, налагает широкие санкции на высших российских военных и правительственных чиновников, включая президента РФ Владимира Путина и других лидеров, а также на ключевые банковские учреждения, если Москва начнет военные действия против Украины.



«Это также будет нацелено на компании в России, которые предлагают безопасные системы обмена сообщениями, такие как SWIFT, которые банки используют для обмена ключевой информацией с другими финансовыми учреждениями», — пишет издание.



Проект санкций также включает положения, которые помогут укрепить безопасность Украины. Называя «Северный поток — 2» «инструментом злонамеренного влияния Российской Федерации», законопроект призывает Соединенные Штаты «рассмотреть все доступные и надлежащие меры», чтобы газопровод не заработал.



Представитель Совета национальной безопасности США Эмили Хорн заявила, что Белый дом поддерживает законопроект Менендеса, который «повлечет за собой серьезные издержки для российской экономики», если Путин вторгнется в Украину.