Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

На Луганщине в этом году отремонтируют около 300 километров дорог госзначения

12 января 2022, 19:14

На Луганщине в этом году отремонтируют около 300 километров дорог госзначения

Реализация государственной программы «Большое строительство» позволила отремонтировать 225 километров дорог Луганщины, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Подводя итоги 2021 года, и. о. начальника Службы автомобильных дорог в Луганской области Олег Кравцов уточнил, что отремонтированы следующие автодороги: Н-26 Старобельск-Меловое, Н-21 от Старобельска до Новоайдара, участок на дороге З-22, завершены работы по направлениям З-66 и Т-13-02 до КПВВ «Золотое».

Кроме того, капитально отремонтированы мост через реку Айдар на дороге Т-13-06, три моста на автодороге Р-66 и мост через реку Журавка на дороге Т-13-14. Также строители приступили к реконструкции моста на дороге Т-13-07.

Что касается планов в наступившем году, то в Службе автомобильных дорог планируют отремонтировать примерно 300 километров дорог. К примеру, в прошлом году начат текущий средний ремонт на двух участках автодороги Т-13-07 Сватово-Новопсков-Меловое. В общей сложности 120 километров этого направления будет завершено в этом году.

Также начнется капремонт на дороге Т-13-02 на участке км 31+900- км 68+100. Эта дорога проходит через такие населенные пункты, как Новопсков, Писаревка, Пески, Булавиновка, Проезжее, Лиман, Старобельск. Проектом запланировано обновление нескольких мостов, отметил Кравцов.

На автодороге Т-13-08 будут проведены работы на участке км 0 + 000 – км 54+300, который соединяет автодороги Н-26 и Т-13-07.

Кроме того, уже объявлены госзакупки на проведение капремонта дороги Т-13-14, а именно на участке км 50+872 – км 94+000 (Беловодск-Городище-Широкий). Фактически это означает, что совсем скоро Беловодск и Станицу Луганскую свяжет качественное сообщение.

Также в планах дорожников ремонт на дороге Т-13-14 КПП «Просяное» - Беловодск – Широкий, а именно на участке км 0+000 – км 15+500 от КПП «Просяное» до Марковки.

Смотрите также:

Еще по теме

Места
Луганская область
Прочее
Дороги Ремонт Большое строительство

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
19:06
В Донецке произошло ДТП с участием «скорой»
16:35
В Донецке задержали 18 подростков, которые собрались подраться
10:27
В Макеевке маршрутка протаранила столб
09:46
«ЛНР» сообщила еще о четверых умерших от COVID-19
09:20
«ДНР»: Ковидом заболели еще 265 человек
20:34
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 11 января
18:45
Канал «ДНР» показал одну из пленниц, которую обвиняют в «шпионаже»
14:40
Алчевский меткомбинат возглавил топ-менеджер из России
14:03
Экс-сотрудника СБУ, который перешел на сторону «ДНР», приговорили к 10 годам тюрьмы
12:48
«ДНР»: Почти 300 заболевших ковидом за сутки
11:26
Внутренние кровотечения и хронические боли. Мать и сын три года находятся в плену «ДНР» без надлежащей помощи
09:33
«ЛНР»: Еще 12 умерших от COVID-19
09:17
Шесть человек пострадали в ДТП в районе «Донбасс Арены» в Донецке
18:53
Обильные снегопады: «ДНР» объяснила, почему не вывозят мусор от жилых домов
17:20
Зеленский поручил организовать пункт вакцинации на КПВВ «Станица Луганская»
все новости
19:23
В Мариуполе жители протестовали против отключений электроэнергии
19:14
На Луганщине в этом году отремонтируют около 300 километров дорог госзначения
19:06
В Донецке произошло ДТП с участием «скорой»
18:37
В США обнародуют проект санкций против России на случай ее вторжения в Украину — СМИ
18:33
На Луганщине задержали патрульного, торговавшего амфетамином
18:27
Некоторые предложения РФ неприемлемы, по другим диалог возможен — Госдеп
17:57
Программу энергоэффективности для прифронтовых громад продлили на 2022 год
17:32
Российские войска вблизи Украины угрожают безопасности в Европе — Шольц
17:16
ООС: Боевики обстреляли украинских военных вблизи Причепиловки
17:05
Лисичанскому полицейскому объявлено о подозрении в совершении смертельного ДТП
16:55
Ипотека под 3%: Отобраны еще 150 переселенцев-победителей программы
16:35
В Донецке задержали 18 подростков, которые собрались подраться
16:34
Переговоры по безопасности: НАТО отвергла требование России не расширяться
16:29
В Германии заявили, что вступление Украины в НАТО сейчас не рассматривается
15:59
Шмыгаль: В 2022 году стартуют проекты строительства двух аэропортов на востоке Украины
все новости
ВИДЕО
Зеленский назвал окончание войны своей главной целью в 2022 году
01 января, 00:03
Нужна политическая воля: Экоактивисты промышленных городов отстаивают принятие трех законов
27 декабря, 21:23
Переселенцы с Донбасса строят себе многоэтажку в Виннице
27 декабря, 18:28

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция