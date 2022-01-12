На Луганщине в этом году отремонтируют около 300 километров дорог госзначения

Реализация государственной программы «Большое строительство» позволила отремонтировать 225 километров дорог Луганщины, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.



Подводя итоги 2021 года, и. о. начальника Службы автомобильных дорог в Луганской области Олег Кравцов уточнил, что отремонтированы следующие автодороги: Н-26 Старобельск-Меловое, Н-21 от Старобельска до Новоайдара, участок на дороге З-22, завершены работы по направлениям З-66 и Т-13-02 до КПВВ «Золотое».



Кроме того, капитально отремонтированы мост через реку Айдар на дороге Т-13-06, три моста на автодороге Р-66 и мост через реку Журавка на дороге Т-13-14. Также строители приступили к реконструкции моста на дороге Т-13-07.



Что касается планов в наступившем году, то в Службе автомобильных дорог планируют отремонтировать примерно 300 километров дорог. К примеру, в прошлом году начат текущий средний ремонт на двух участках автодороги Т-13-07 Сватово-Новопсков-Меловое. В общей сложности 120 километров этого направления будет завершено в этом году.



Также начнется капремонт на дороге Т-13-02 на участке км 31+900- км 68+100. Эта дорога проходит через такие населенные пункты, как Новопсков, Писаревка, Пески, Булавиновка, Проезжее, Лиман, Старобельск. Проектом запланировано обновление нескольких мостов, отметил Кравцов.



На автодороге Т-13-08 будут проведены работы на участке км 0 + 000 – км 54+300, который соединяет автодороги Н-26 и Т-13-07.



Кроме того, уже объявлены госзакупки на проведение капремонта дороги Т-13-14, а именно на участке км 50+872 – км 94+000 (Беловодск-Городище-Широкий). Фактически это означает, что совсем скоро Беловодск и Станицу Луганскую свяжет качественное сообщение.



Также в планах дорожников ремонт на дороге Т-13-14 КПП «Просяное» - Беловодск – Широкий, а именно на участке км 0+000 – км 15+500 от КПП «Просяное» до Марковки.



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