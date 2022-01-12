Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В Мариуполе жители протестовали против отключений электроэнергии

12 января 2022, 19:23

В Мариуполе жители протестовали против отключений электроэнергии

Акция протеста в Мариуполе. Фото: Суспільне Донбас Акция протеста в Мариуполе. Фото: Суспільне Донбас

В Мариуполе возле офиса ДТЭК Донецкие электросети сегодня прошла акция протеста. Около полусотни горожан требовали прекратить отключения электроэнергии, наладить работу контакт-центра и урегулировать ситуацию со скачками напряжения в сети, передает «Суспільне».

Житель Мариуполя Антон Ясин рассказал, что отключения происходят ежемесячно.

«Бывает ненадолго, но чаще они бывают по 12-16 часов. Вместе с этим отключается отопление, батареи становятся холодными. Обычно это происходит при непогоде. Пошел дождь, подул ветер, выпал снег — и сразу знаешь, что света не будет», — говорит мариуполец.

К собравшимся на акцию протеста вышел операционный директор предприятия Дмитрий Шпуталов. Он пояснил, что отключения электроэнергии — аварийные, а не веерные.

«Это аварийные отключения. Плановые отключения с 25 декабря по 10 января не были запланированы ни одной компанией Украины», — отметил Шпуталов.

По поводу скачков напряжения в сети он сказал, что потребителям нужно обращаться к энергетикам для проведения экспертизы. При невозможности связаться с колл-центром — писать в Telegram-канал.

«Сети изношены, мы работаем в тех рамках, которые нам дает регулятор. У нас проходят открытые слушания, у нас есть планы перспективного развития, мы работаем для области, а не только одного города. Поэтому мы не можем весь бюджет инвестпрограммы распределить на один город», — объяснил Шпуталов.

Митингующие заявили, что будут обращаться с жалобой на работу донецких энергетиков в Госэнергонадзор и Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

В полиции отметили, что акция протеста проходила мирно.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram – только самое важное. Подписывайтесь! 

Еще по теме

Места
Мариуполь
Прочее
Электроэнергия Электроснабжение
Организации
ДТЭК

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
19:06
В Донецке произошло ДТП с участием «скорой»
16:35
В Донецке задержали 18 подростков, которые собрались подраться
10:27
В Макеевке маршрутка протаранила столб
09:46
«ЛНР» сообщила еще о четверых умерших от COVID-19
09:20
«ДНР»: Ковидом заболели еще 265 человек
20:34
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 11 января
18:45
Канал «ДНР» показал одну из пленниц, которую обвиняют в «шпионаже»
14:40
Алчевский меткомбинат возглавил топ-менеджер из России
14:03
Экс-сотрудника СБУ, который перешел на сторону «ДНР», приговорили к 10 годам тюрьмы
12:48
«ДНР»: Почти 300 заболевших ковидом за сутки
11:26
Внутренние кровотечения и хронические боли. Мать и сын три года находятся в плену «ДНР» без надлежащей помощи
09:33
«ЛНР»: Еще 12 умерших от COVID-19
09:17
Шесть человек пострадали в ДТП в районе «Донбасс Арены» в Донецке
18:53
Обильные снегопады: «ДНР» объяснила, почему не вывозят мусор от жилых домов
17:20
Зеленский поручил организовать пункт вакцинации на КПВВ «Станица Луганская»
все новости
19:23
В Мариуполе жители протестовали против отключений электроэнергии
19:14
На Луганщине в этом году отремонтируют около 300 километров дорог госзначения
19:06
В Донецке произошло ДТП с участием «скорой»
18:37
В США обнародуют проект санкций против России на случай ее вторжения в Украину — СМИ
18:33
На Луганщине задержали патрульного, торговавшего амфетамином
18:27
Некоторые предложения РФ неприемлемы, по другим диалог возможен — Госдеп
17:57
Программу энергоэффективности для прифронтовых громад продлили на 2022 год
17:32
Российские войска вблизи Украины угрожают безопасности в Европе — Шольц
17:16
ООС: Боевики обстреляли украинских военных вблизи Причепиловки
17:05
Лисичанскому полицейскому объявлено о подозрении в совершении смертельного ДТП
16:55
Ипотека под 3%: Отобраны еще 150 переселенцев-победителей программы
16:35
В Донецке задержали 18 подростков, которые собрались подраться
16:34
Переговоры по безопасности: НАТО отвергла требование России не расширяться
16:29
В Германии заявили, что вступление Украины в НАТО сейчас не рассматривается
15:59
Шмыгаль: В 2022 году стартуют проекты строительства двух аэропортов на востоке Украины
все новости
ВИДЕО
Зеленский назвал окончание войны своей главной целью в 2022 году
01 января, 00:03
Нужна политическая воля: Экоактивисты промышленных городов отстаивают принятие трех законов
27 декабря, 21:23
Переселенцы с Донбасса строят себе многоэтажку в Виннице
27 декабря, 18:28

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция