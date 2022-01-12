В Мариуполе жители протестовали против отключений электроэнергии

Акция протеста в Мариуполе. Фото: Суспільне Донбас

В Мариуполе возле офиса ДТЭК Донецкие электросети сегодня прошла акция протеста. Около полусотни горожан требовали прекратить отключения электроэнергии, наладить работу контакт-центра и урегулировать ситуацию со скачками напряжения в сети, передает «Суспільне».



Житель Мариуполя Антон Ясин рассказал, что отключения происходят ежемесячно.



«Бывает ненадолго, но чаще они бывают по 12-16 часов. Вместе с этим отключается отопление, батареи становятся холодными. Обычно это происходит при непогоде. Пошел дождь, подул ветер, выпал снег — и сразу знаешь, что света не будет», — говорит мариуполец.



К собравшимся на акцию протеста вышел операционный директор предприятия Дмитрий Шпуталов. Он пояснил, что отключения электроэнергии — аварийные, а не веерные.



«Это аварийные отключения. Плановые отключения с 25 декабря по 10 января не были запланированы ни одной компанией Украины», — отметил Шпуталов.



По поводу скачков напряжения в сети он сказал, что потребителям нужно обращаться к энергетикам для проведения экспертизы. При невозможности связаться с колл-центром — писать в Telegram-канал.



«Сети изношены, мы работаем в тех рамках, которые нам дает регулятор. У нас проходят открытые слушания, у нас есть планы перспективного развития, мы работаем для области, а не только одного города. Поэтому мы не можем весь бюджет инвестпрограммы распределить на один город», — объяснил Шпуталов.



Митингующие заявили, что будут обращаться с жалобой на работу донецких энергетиков в Госэнергонадзор и Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.



В полиции отметили, что акция протеста проходила мирно.