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В Донецке произошло ДТП с участием «скорой»

12 января 2022, 19:06

В Донецке произошло ДТП с участием «скорой»

В Донецке на проспекте Мира вечером 12 января автомобиль столкнулся с каретой скорой помощи. Об этом сообщают очевидцы. По предварительным данным, пострадали три человека: санитар, фельдшер и водитель джипа.  

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