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Зеленский поручил добиться регулирования активов олигархов за рубежом

12 января 2022, 21:57

Зеленский поручил добиться регулирования активов олигархов за рубежом

Президент Владимир Зеленский на последнем заседании СНБО поставил задачу отработать механизм взаимодействия с международными и иностранными партнерами с тем, чтобы статус олигарха и связанные с ним ограничения не оставались исключительно в пределах страны, заявил министр юстиции Денис Малюська. Об этом передает «Интерфакс—Украина».

«Чтобы наши партнеры также реагировали, также устанавливали дополнительные контроли в отношении активов и деятельности таких лиц за границей», — пояснил он в эфире телеканала «Рада» в среду вечером.

Малюська подчеркнул, что статус олигарха «автоматом» приведет к преградам ведению бизнеса за рубежом.

«Но мы бы хотели, чтобы это было также нормативно урегулировано, а не только на процедурах комплаенса западных бизнес-компаний», — добавил глава Минюста.

Говоря о подготовке к вступлению в силу закона о деолигархизации, он сообщил, что работа идет по плану и в рамках намеченных сроков.

«Сопротивление большое, война не закончилась. Еще есть несколько рубежей защиты, которые, очевидно, будут задействованы олигархами. Но пока ничего непрогнозируемого не произошло, они не придумали чего такого, чего мы заранее не ожидали», — отметил Малюська.

Он напомнил, что отведенный олигархам 6-месячный срок на избавления от определенных законом признаков олигарха истекает 7 мая, после которого начнется сбор информации о них и подготовка проектов решений на СНБО с предоставлением бизнесменам возможности возразить против присвоения им такого статуса.

В целом, описывая ситуацию с деолигархизацией, глава Минюста сравнил олигархов со слоном, которого ранее ключевые лица государства пытались не замечать в комнате, тогда как сейчас президент указал на необходимость изменить ситуацию.

«Давайте для этого слона установим рамки. Если ему эти рамки не нравятся, то он идет куда подальше, и далее будет содержаться в специальном режиме. А так этот слон должен похудеть. Должен научиться вести себя в комнате, не забирать все, что ему захочется, своим хоботом и не затаптывать тех, кто ему не нравится», — заявил Малюська.

По его словам, делается попытка сделать слона «таким домашним животным, ученым, спокойным, которое помогает окружающим, а не угрожает им и не отбирает все, что нужно».

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