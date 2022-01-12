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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 12 января

12 января 2022, 22:30

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 12 января

Ситуация с распространением COVID-19

В отдельных районах Донецкой области за сутки коронавирус выявили у 265 человек. От осложнений, вызванных вирусом, умерли 5 человек. С начала пандемии группировка «ДНР» подтверждает 119 807 случаев инфицирования коронавирусом. Из них 108 412 человек выздоровели, летальных случаев — 9347.

В Луганской области лабораторно подтверждено 112 новых случаев COVID-19. За все время пандемии диагноз COVID-19 установлен у 60 441 жителя области. Из них выздоровели — 57 161 человек, умерли — 2 227 пациентов.

В отдельных районах Луганской области выявили 91 новый случай заражения, умерли 4 ранее заболевших ранее. Как утверждает группировка «ЛНР», с начала пандемии зарегистрировано 21 784 случая COVID-19 выздоровели 18 329 человек, а 3105 человек умерли.

Политика

США согласны на дальнейшие контакты с РФ, но некоторые из предложений Москвы являются неприемлемыми для Вашингтона, по другим возможен диалог, заявила в среду первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

На заседании Совета НАТО-Россия союзники подтвердили, что политика открытых дверей остается неизменной, и каждая страна имеет право выбирать свой путь. Там подчеркнули, что Россия не имеет право вето на вступление Украины в Альянс.

Россия готова к деэскалации ситуации вокруг Украины при условии, если будут выполнены Минские соглашения, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко на брифинге после переговоров НАТО-Россия. Он отметил, что позиция России состоит в том, что деэскалация вокруг Украины возможна.

В Кремле прокомментировали заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости проведения саммита лидеров Нормандского формата, чтобы достичь договоренностей о прекращении конфликта на Донбассе. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что намеки на новую встречу лидеров Нормандского формата не исчезли, но понимания, когда такая встреча могла бы состояться, на данный момент нет.

Сенат США обнародовал законопроект о жестких санкциях против России, которые впервые должны коснуться лично президента РФ Владимира Путина и его ближайшего окружения. Масштабный пакет штрафных мер должен вступить в силу в случае вторжения российских войск в Украину.

Права человека

Состояние здоровья 70-летнего Виталия Атаманчука, незаконно удерживаемого в Макеевской исправительной колонии № 32, крайне критическое и стремительно ухудшается из-за перелома бедра. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Общество

Печерский районный суд Киева принял решение выпустить из СИЗО бизнесмена и экс-советника министра энергетики Сергея Кузяру, который является подозреваемым в деле о поставках угля из неподконтрольных районов Донбасса.

«Министр угля и энергетики» при группировке «ДНР» Руслан Дубовский ушел из «ведомства» по собственному желанию, причины такого решения не называются. Об этом пишет сепаратистский ресурс «Донбасс решает» со ссылкой на источник в руководстве «ДНР».

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