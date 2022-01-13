«ЛНР»: Еще 50 заболевших и трое умерших от коронавируса

За минувшие сутки, 12 января, в отдельных районах Луганской области зарегистрировали 50 новых случаев заражения коронавирусом. Умерли от осложнений 3 ранее заболевших, а выздоровели 28 пациентов. Об этом заявили в «Минздраве» группировки «ЛНР».



В отдельных районах Луганской области с начала пандемии зарегистрировано 21 784 случая COVID-19. За этот период были выписаны из медучреждений 18 329 человек, а 3105 человек умерли от осложнений.



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.