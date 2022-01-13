Беспилотники ОБСЕ обстреливали и глушили во время пролетов над Донетчиной

В сторону беспилотника СММ ОБСЕ открыли огонь во время мониторинга вблизи Чермалыка в Донецкой области. Еще один БПЛА был утерян в результате глушения сигнала. Об этом сообщается в последнем отчете миссии.



Находясь возле Чермалыка и управляя беспилотником, о полете которого сообщалось заранее, наблюдатели слышали 3 очереди из стрелкового оружия. По оценке, огонь был направлен на БПЛА. Команда СММ успешно приземлила летательный аппарат.



Во время полета другого БПЛА, возле оккупированного Лозового на Донетчине, команда СММ констатировала вмешательство в работу беспилотника; летательный аппарат подвергался воздействию помех сигналу GPS. Затем наблюдатели утратили связь с БПЛА, который впоследствии был утерян. Во время трех предыдущих полетов над этим районом упомянутый БПЛА также подвергался воздействию помех сигналу GPS.