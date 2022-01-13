«ДНР» заявила о 235 случаях коронавируса за сутки. Умерли двое

За минувшие сутки в отдельных районах Донецкой области выявили 235 случаев коронавируса, заявили в «Минздраве» группировки «ДНР».



За указанный период выписаны после выздоровления 195 человек, а умерли два.



С начала пандемии «ДНР» подтверждает 120 042 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19. Из них 108 607 человек выздоровели, летальных случаев — 9349.



Продолжают болеть 2 086 пациентов.



Кроме того, за сутки выявлено 47 случаев пневмоний. Из них госпитализированы 32 человека. Всего на лечении находится 653 пациента с пневмониями, из них 569 на кислородной поддержке (+11 за сутки).



У правительства Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.