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«ДНР» заявила о 235 случаях коронавируса за сутки. Умерли двое

13 января 2022, 10:42

«ДНР» заявила о 235 случаях коронавируса за сутки. Умерли двое

За минувшие сутки в отдельных районах Донецкой области выявили 235 случаев коронавируса, заявили в «Минздраве» группировки «ДНР». 

За указанный период выписаны после выздоровления 195 человек, а умерли два.

С начала пандемии «ДНР» подтверждает 120 042 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19. Из них 108 607 человек выздоровели, летальных случаев — 9349.

Продолжают болеть 2 086 пациентов.

Кроме того, за сутки выявлено 47 случаев пневмоний. Из них госпитализированы 32 человека. Всего на лечении находится 653 пациента с пневмониями, из них 569 на кислородной поддержке (+11 за сутки).

У правительства Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.

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