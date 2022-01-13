В Луганской области за прошлые сутки лабораторно подтверждено 98 новых случаев COVID-19, сообщает пресс-служба облгосадминистрации.



При этом за сутки выздоровели 94 человек, умерли 2 человека — 89-летняя женщина и 51-летний мужчина из Северодонецка.



За все время пандемии диагноз COVID-19 установлен у 60 539 жителей области. Из них выздоровели — 57 255 человек, умерли — 2 227 пациентов.



В настоящее время уровень заболеваемости в области на 100 тысяч населения составляет 122 (при пороговом уровне — 75), уровень госпитализации — 22 (при пороговом уровне — 60).

Читайте также: В Украине выявили 10 тысяч заболевших ковидом за сутки впервые с начала года