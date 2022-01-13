Песков оценил возможность введения зеркальных санкций РФ против Байдена

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности введения Россией ответных санкций против президента США Джо Байдена, заявил, что это стало бы запредельной мерой, которая сравнима с разрывом отношений. Об этом передает «Интерфакс-Украина».



В ходе общения с журналистами внимание представителя Кремля обратили на проект новых американских санкций против РФ, которые, в том числе, затрагивают и президента России Владимира Путина. У Пескова поинтересовались, может ли Москва в случае принятия этих санкций ответить зеркально и ввести ограничения против Байдена.



«Введение санкций против главы государства или против главы России — это запредельная мера, которая сравнима с разрывом отношений», — ответил Песков.



«Что готова делать Россия? Россия всегда готова и будет делать то, что наилучшим образом соответствует интересам нашей страны», — добавил он.



Кроме того, в Кремле предполагают, что в течение предстоящих дней от США и НАТО можно ожидать письменный ответ по итогам консультаций по гарантиям безопасности.



«И по первому, и по второму раунду, насколько мы поняли, все-таки мы можем ожидать в течение дней предстоящих какие-то конкретные все-таки письменные формулировки», — сказал Песков.

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