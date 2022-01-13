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Задержанный в Киеве экс-заместитель «министра информации ДНР» сбежал в ОРДЛО

13 января 2022, 13:15

Задержанный в Киеве экс-заместитель «министра информации ДНР» сбежал в ОРДЛО

Бывший «замминистра информации ДНР» Владимир Пряхин, задержанный в феврале прошлого года в Киеве, сбежал на неподконтрольную  территорию. Этот факт стал известен вчера, 12 января, в ходе заседания Шевченковского районного суда Киева, сообщает общественная организация «Медийная инициатива по правам человека».

Адвокат «замминистра» Светлана Новицкая заявила, что Пряхин отправился на оккупированную территорию, чтобы забрать оттуда больную мать, но та отказалась уезжать. Никаких подтверждений этим словам сторона защиты представить не смогла.

Впрочем, когда председатель суда Владимир Бугиль поинтересовался, намерен ли обвиняемый появиться в зале суда, адвокат дала утвердительный ответ. Заодно она пообещала сообщить Пряхину о том, что очередное заседание намечено на 18 марта.

По утверждению прокурора, обвиняемый не впервые не является в суд, в связи с чем он обратился с просьбой отложить рассмотрение дела до 18 марта. При этом сторона обвинения подчеркнула, что в отношении Пряхина не предпринималось мер пресечения.

Остается неизвестным, как так вышло, что после задержания Пряхин остался без меры пресечения. Никакого определения об избрании или отказе в избрании ему меры пресечения в реестре найти не удалось, отмечают правозащитники.

СБУ сообщила о задержании Пряхина в феврале 2021 года. В 2014-2016 годах он был «заместителем министра информации ДНР». Как рассказали в СБУ, потом ему удалось вернуться на подконтрольную украинской власти территорию и поселиться в Киеве. В качестве политтехнолога он занялся пиаром пророссийских общественно-политических структур.

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