Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

«ДНР» откроет КПВВ под Донецком 14 января. Какие правила

13 января 2022, 13:44

«ДНР» откроет КПВВ под Донецком 14 января. Какие правила

В пятницу, 14 января, группировка «ДНР» откроет пункт пропуска «Еленовка» под Донецком. Он находится в одном дорожном коридоре с украинским КПВВ «Новотроицкое».

Пересечь линию соприкосновения можно будет с 9:00 до 16:30 по местному времени (8:00 — 15:30 по Киеву).

Для выезда с подконтрольных «ДНР» районов нужно иметь регистрацию на контролируемой украинской властью территории. Людям с регистрацией ОРДО необходимо получить разрешение «межведомственного штаба ДНР».

Для въезда необходимо обязательно заранее получить разрешение «межведомственного штаба ДНР».

При въезде в ОРДО на КППВ «Еленовка» нужно сделать бесплатный экспресс-тест на COVID-19. В случае отказа от прохождения обследования экспресс-тестом, нужно заполнить бланк-согласие на направление в больничный стационар для проведения обследования. При положительном результате теста — человека направят в больничный стационар на обсервацию.

При въезде на подконтрольную украинской власти территорию пересекающим КПВВ больше не нужно устанавливать приложение «Вдома» для прохождения самоизоляции. Вместо этого нужно пройти бесплатное тестирование на коронавирус.

Если у человека будет позитивный результат теста, то у него будет выбор: отправиться на обсервацию, которая продлится до 10 дней, или вернуться в место, откуда он пересекал КПВВ.

Беспрепятственно могут пересечь КПВВ люди, у которых есть сертификат о вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях.

При этом украинские пограничники не будут принимать во внимание вакцинацию препаратом «Спутник V», потому что эта вакцина не была включена в перечень ВОЗ.

Читайте также:

МККК: Жители Донбасса должны иметь возможность видеться, пересекая КПВВ

Еще по теме

Прочее
ДНР Ситуация на КПВВ
Места
Еленовка КПВВ Новотроицкое Донецк

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:44
«ДНР» откроет КПВВ под Донецком 14 января. Какие правила
10:42
«ДНР» заявила о 235 случаях коронавируса за сутки. Умерли двое
09:28
Беспилотники ОБСЕ обстреливали и глушили во время пролетов над Донетчиной
08:52
«ЛНР»: Еще 50 заболевших и трое умерших от коронавируса
22:30
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 12 января
20:13
«Министр угля ДНР» ушел в отставку
19:06
В Донецке произошло ДТП с участием «скорой»
16:35
В Донецке задержали 18 подростков, которые собрались подраться
10:27
В Макеевке маршрутка протаранила столб
09:46
«ЛНР» сообщила еще о четверых умерших от COVID-19
09:20
«ДНР»: Ковидом заболели еще 265 человек
20:34
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 11 января
18:45
Канал «ДНР» показал одну из пленниц, которую обвиняют в «шпионаже»
14:40
Алчевский меткомбинат возглавил топ-менеджер из России
14:03
Экс-сотрудника СБУ, который перешел на сторону «ДНР», приговорили к 10 годам тюрьмы
все новости
15:14
Председатель ОБСЕ ратует за продление мандата миссии в Украине после 31 марта
14:59
Дальнейшие шаги Москвы зависят от реакции США и НАТО на ее предложения — Лавров
14:30
Новый председатель ОБСЕ первым делом посетит Донбасс
14:28
Кулеба об итогах заседания ОБСЕ: Прозвучала консолидированная поддержка Украины
14:21
РФ не видит оснований для новой встречи с США. Путину предлагают и военные варианты
13:44
«ДНР» откроет КПВВ под Донецком 14 января. Какие правила
13:15
Задержанный в Киеве экс-заместитель «министра информации ДНР» сбежал в ОРДЛО
12:41
Песков оценил возможность введения зеркальных санкций РФ против Байдена
12:20
На Луганщине за сутки — почти сотня заболевших и двое умерших от COVID-19
12:13
На Донетчине за сутки ковидом заболели еще 354 человека
11:54
МККК: Жители Донбасса должны иметь возможность видеться, пересекая КПВВ
11:15
Сегодня постоянный совет ОБСЕ обсудит действия России
10:42
«ДНР» заявила о 235 случаях коронавируса за сутки. Умерли двое
09:48
Россия на переговорах с США не брала обязательств по деэскалации на границе с Украиной
09:28
Беспилотники ОБСЕ обстреливали и глушили во время пролетов над Донетчиной
все новости
ВИДЕО
Зеленский назвал окончание войны своей главной целью в 2022 году
01 января, 00:03
Нужна политическая воля: Экоактивисты промышленных городов отстаивают принятие трех законов
27 декабря, 21:23
Переселенцы с Донбасса строят себе многоэтажку в Виннице
27 декабря, 18:28

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция