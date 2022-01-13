Новый председатель ОБСЕ первым делом посетит Донбасс

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау сообщил, что посетит Украину, в частности и восточную часть. Это будет его первая поездка в качестве председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом передает «Интерфакс-Украина».



«Я собираюсь совершить первый визит в качестве председателя ОБСЕ в Украину, определенно я посещу восточную часть страны для того, чтобы выяснить на месте, как там обстоит ситуация», — заявил Рау в ходе пресс-конференции.



По его словам, приоритетным вопросом для польского председательства в ОБСЕ является состояние мирных жителей, затронутых вооруженными конфликтами.



«Это будет очень важной частью моего внимания в ходе визита в Украину», — добавил Рау.



Ранее в четверг Рау заявил, что риск возникновения войны в Европе в настоящее время значительно выше, чем когда-либо за последние 30 лет.



Он подчеркнул, что ОБСЕ со своей стороны необходимо сосредоточиться на усилиях для решения проблем в сфере безопасности в Восточной Европе, в частности, для мирного урегулирования конфликта на востоке Украины.



«Нам нужно сконцентрироваться на мирном решении конфликта вокруг Украины в соответствии с минскими договоренностями и уважая суверенитет, территориальную целостность и единство Украины», — отметил он.