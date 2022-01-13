Дальнейшие шаги Москвы зависят от реакции США и НАТО на ее предложения — Лавров

Россия определит свои дальнейшие шаги после того, как США и НАТО предоставят письменную реакцию на предложения Москвы в области безопасности. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.



«Жестокая реальность сейчас заключается в том, что нам обещана письменная реакция. Мы ее дождёмся. И потом будем определять свои дальнейшие шаги», — сказал он в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.



В то же время, он отметил, что РФ не собирается обсуждать возвращение российских военнослужащих в казармы: «Уже звучит не только про то, чтобы отвести [войска] от границы с Украиной, как они выражаются, а про то, чтобы эти войска ушли в казарму, [первый заместитель госсекретаря США Уэнди] Шерман именно так говорила, в том числе публично на пресс-конференции. Я не думаю, что есть необходимость объяснять абсолютную неприемлемость такого рода требований, и, конечно же, мы их даже не будем обсуждать».

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