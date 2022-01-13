Председатель ОБСЕ ратует за продление мандата миссии в Украине после 31 марта

ОБСЕ должна сфокусировать свои усилия на процессе мирного урегулирования «конфликта в и около Украины». Такое заявление во время сегодняшнего заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене было сделано действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Польши Збигневом Рау, передает «Укринформ».



По его словам, организация должна сосредоточиться над вопросом мирного урегулирования конфликта в и около Украины «согласно Минских договоренностей и с полным уважением суверенитета, территориальной целостности и единства Украины в рамках ее международно признанных границ».



Действующий председатель ОБСЕ также подчеркнул важность работы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. Он выразил уверенность, что мандат СММ должен быть продлен после 31 марта 2021 года.



«СММ должна полностью и эффективно осуществлять свой мандат на территории Украины», — отметил глава внешнеполитического ведомства Польши.



Рау заявил, что Польское председательство намерено уделять «особое внимание улучшению безопасной ситуации в регионе ОБСЕ, особенно, что касается поиска путей мирного урегулирования региональных и продолжительных конфликтов». В ходе своего выступления дипломат также указал на необходимость поиска мирного урегулирования в Нагорном Карабахе, Грузии, Приднестровье. Кроме того, он выразил обеспокоенность развитием событий в Казахстане.



Рау также сообщил, что первый визит как председатель ОБСЕ он намерен совершить в Украину.