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Председатель ОБСЕ ратует за продление мандата миссии в Украине после 31 марта

13 января 2022, 15:14

Председатель ОБСЕ ратует за продление мандата миссии в Украине после 31 марта

ОБСЕ должна сфокусировать свои усилия на процессе мирного урегулирования «конфликта в и около Украины». Такое заявление во время сегодняшнего заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене было сделано действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Польши Збигневом Рау, передает «Укринформ».

По его словам, организация должна сосредоточиться над вопросом мирного урегулирования конфликта в и около Украины «согласно Минских договоренностей и с полным уважением суверенитета, территориальной целостности и единства Украины в рамках ее международно признанных границ».

Действующий председатель ОБСЕ также подчеркнул важность работы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. Он выразил уверенность, что мандат СММ должен быть продлен после 31 марта 2021 года.

«СММ должна полностью и эффективно осуществлять свой мандат на территории Украины», — отметил глава внешнеполитического ведомства Польши.

Рау заявил, что Польское председательство намерено уделять «особое внимание улучшению безопасной ситуации в регионе ОБСЕ, особенно, что касается поиска путей мирного урегулирования региональных и продолжительных конфликтов». В ходе своего выступления дипломат также указал на необходимость поиска мирного урегулирования в Нагорном Карабахе, Грузии, Приднестровье. Кроме того, он выразил обеспокоенность развитием событий в Казахстане.

Рау также сообщил, что первый визит как председатель ОБСЕ он намерен совершить в Украину.

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